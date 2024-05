Se Barella sarà il primo a firmare il rinnovo in ordine di tempo, poi toccherà a capitan Lautaro . La trattativa va avanti da tempo e non è mai stata messa in discussione, si lavora a limare le cifre, ma presto arriverà l'ufficialità.

"Nei piani dell’Inter c’è, infatti, un trittico di rinnovi altamente strategici. Proprio il centrocampista, che arriverà per primo al traguardo, ma a seguirli a ruota Lautaro più l’allenatore. Il rinnovo dell’argentino è ormai da tempo l’elegante nella stanza in casa nerazzurra: anche se ancora manca l’intesa “totale”, nessuno teme davvero che non si arrivi alla firma in tempi rapidi. Lo stesso d.s. Piero Ausilio, due giorni fa, ha pompato nuovo ottimismo e, in effetti, i passi avanti delle ultime settimane hanno portato a un avvicinamento sensibile rispetto ai due milioni di distanza che c’erano all’inizio", scrive La Gazzetta dello Sport.