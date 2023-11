Inter, ritmo forsennato. La svolta nello spogliatoio dopo Bologna: “Cambiamo marcia!”

"La fotografia in movimento dell’Inter merita di essere messa in mostra, per capire dove può arrivare. Perché quasi il 30% del cammino scudetto è stato compiuto: non poco, certamente sufficiente per dire che questa squadra sta viaggiando più velocemente di quella tricolore con Antonio Conte in panchina. Un’andatura diversa, un calcio diverso. Ma il primo posto è qui: ancora più due sulla Juventus e l’obiettivo di arrivare allo scontro diretto di Torino del 26 novembre con il muso davanti. Quattro punti in più rispetto al 2020-21, una differenza reti migliore, uno sviluppo di gioco più verticale che coinvolge maggiormente la regia, Calhanoglu nello specifico, la più grande invenzione di Inzaghi. E che esalta il Lautaro migliore di sempre: senza Lukaku, l’intesa con Thuram è a prova di qualsiasi difesa. L’Inter è alla massima altezza: nell’era dei tre punti, solo altre tre squadre avevano totalizzato gli stessi o più punti dopo 11 giornate. E una è quella che ha disegnato il Triplete con Mourinho in panchina. Inzaghi viaggia al ritmo dei grandi. Giusto per dare un dato: questa Inter viaggia a 2,55 punti di media a partita", analizza La Gazzetta dello Sport.