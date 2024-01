Lautaro: “Sto bene, non ce la facevo più a star fuori. Rinnovo? Ho parlato col mio agente e…”

"Oggi potevamo fare meglio, ma dobbiamo continuare su questa strada. Sono state due settimane dove non ce la facevo più: volevo sempre stare con la squadra, in spogliatoio e non a casa. Lo staff ha fatto un ottimo lavoro. Mi mancava il campo, sono contento di essere tornato. Nel prossimo mese avremo tante partite importanti, oggi è stato un grande segnale per noi e per la squadra. Sarà un mese e mezzo tosto, importante oggi aver preso questi tre punti, per restare in testa alla classifica".