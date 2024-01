Lautaro: “Le partite si vincono anche così. Rinnovo? Manca poco, non so tempistiche. Arna…”

-Quanto pesa la maglia dell'Inter ora per Arnautovic e cosa deve fare per migliorare?

Marko sta dando una grande mano, come a Genova. È sempre a disposizione e si sacrifica per la squadra, lo mostra in allenamento. Si parla tanto ma a Genova ha fatto una grande gara: sta lavorando tantissimo e benissimo e gli faccio i miei complimenti.

-Mancava sempre ultimo passaggio per completare le azioni: non chiudere la partita è stata l'errore di oggi? Vi siete sentiti sicuri di vincere?

Quello no. Siamo stati dal primo all'ultimo minuto sempre allo stesso modo. Abbiamo fatto fatica nella fase di non possesso. Ci hanno messo in difficoltà e hanno trovato anche il gol. L'importante è continuare su questa strada.

-Sei migliorato come leader e come gioco per la squadra, tutti si trovano meglio ora con te. È il momento tuo di migliore maturazione o puoi migliorare ancora?

Si può migliorar sempre sotto ogni aspetto e cerco di farlo in allenamento e con l'aito dei miei compagni che mi fanno giocare così, perché mi cercano e mi trovano, anche in allenamento. Sono contento di essere in questa squadra, perché tutti si allenano alla stessa maniera, cerchiamo di migliorare sempre e anche lo staff ci sta sempre addosso e questo è importante per noi.

-Nella borsa per l'Arabia è pronto il rinnovo con l'Inter?

Non son quando firmo. Io penso al campo che è quello che devo fare, al rinnovo ci pensano procuratore, la mia famiglia e società. Troveremo l'accordo in questi giorni e ci metteremo d'accordo per firmare senza problemi. Manca poco, sulla tempistica non so.

-Nessun attaccante nel calcio italiano sa fare coppia con tanti giocatori diversi. Ti aspettavi di far coppia con chiunque visto che hai intelligenza e ti aspettavi questo feeling con Thuram?

Lo dovete dire voi, se lo dico io sembra che parlo bene di me stesso e non voglio. Io cerco di migliorare, di imparare dai miei compagni e di insegnare loro quello che posso dare io. Penso di lavorare e di far parlare gli altri. Non era così scontato trovare subito questo feeling con Thuram? Sicuramente no. Ma lui è arrivato, si è messo a disposizione e abbiamo trovato un'affinità bella, ma dobbiamo crescere e volere di più.

(Fonte: Skysport)

