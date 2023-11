Al momento Lautaro guadagna 6 milioni a stagione. Come spiega il Corriere dello Sport "Lo scenario è destinato a cambiare. A breve, infatti, l’argentino prolungherà il suo vincolo con l’Inter e i suoi emolumenti si isseranno attorno ai 7,5-8 milioni".

