"Anche quando non segna, Lautaro fa un enorme lavoro, tecnico, tattico e di leadership. Ed è fondamentale per far girare tutta la complessa macchina della squadra di Inzaghi: non è raro in certe azioni trovare in area Pavard e Dimarco (o Bastoni e Darmian) e non l’argentino, che arretra di due passi per disorientare i difensori. Insomma se l’astinenza dal gol è la più lunga della stagione (complice anche la sosta, in cui però ha segnato in Nazionale) e il record di 36 reti pare irraggiungibile, quello di Lautaro assomiglia al riposo del guerriero. Ferito magari, ma sempre al centro dell’accampamento", sottolinea il Corriere della Sera.