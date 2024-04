L’agente di Inzaghi in questi mesi ha ricevuto chiamate da tutte le grandi in cerca di allenatore, all’estero e pure dall'Italia

La grande stagione di Simone Inzaghi con l'Inter non può che metterlo sotto la luce dei riflettori. E considerando che in estate ci sarà un importante viavai sulle panchine di tutta Europa, il tecnico potrebbe essere corteggiato da qualche club importante. Lo spiega Tuttosport: "L’agente di Inzaghi in questi mesi ha ricevuto chiamate da tutte le grandi in cerca di allenatore, all’estero (Manchester United su tutti, poi Liverpool, Chelsea, Bayern e un paio di club francesi) e pure dall’Italia (Napoli?).

La priorità di Inzaghi e la sua volontà è quella di restare all’Inter, ma - come da lui stesso sottolineato - la conquista dello scudetto della stella chiuderà (nel miglior modo possibile) un ciclo triennale in cui Inzaghi ha portato in dote pure 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe di Lega nonché una finale di Champions giocata da underdog contro il Manchester City, con una montagna di soldi fatti incassare a Suning (il pallottoliere è arrivato a 460 milioni). «Dove alleno io, aumentano i ricavi e si vincono trofei», aveva detto l’allenatore nel settembre 2022, quando si trovava nel bel mezzo della prima crisi in nerazzurro: sembrava una “spacconata”, invece Inzaghi ha tenuto fede alle promesse e oggi - come sottolineato - è tra gli allenatori più richiesti in Europa".