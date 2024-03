"Da oggi però lo aspetta Appiano per preparare il prossimo match di campionato contro l’Empoli per Pasquetta: tra le altre cose, il Toro è rimasto a secco negli ultimi due match (contro Genoa e Napoli) e non vive un digiuno più lungo in Serie A da settembre 2023 (tre incontri di fila in quel caso)", scrive Gazzetta.