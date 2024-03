"Sono quelle le zone frequentate dall’allenatore nel tempo libero: era stato visto pranzare con Ignazio Abate (allenatore della Primavera del Milan dal 2022) e può contare sulla vicinanza di Massimo Oddo, con cui ha vissuto quattro anni alla Lazio e che abita a poche centinaia di metri di distanza. Da quelle parti i ristoranti non mancano e talvolta Inzaghi, insieme a Gaia, si spinge in centro per fare shopping, anche nelle giornate di punta come nel periodo prima di Natale".