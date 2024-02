"L’Inter conosce benissimo queste prestazioni di Romelu Lukaku, un gigante contro le piccole, un danno contro le grandi. Le ha vissute sulla sua pelle nelle due finali continentali, quella dell’Europa League con Conte in panchina e quella di Champions con Inzaghi la scorsa estate, e in alcune altre grandi sfide. Niente di nuovo, se non essersene liberati e avere un Thuram che prende vita al contrario di Lukaku: sorridendo, divertendosi, impegnandosi".