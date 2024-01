Mkhitaryan: “Asterisco? Pensiamo solo alla Supercoppa, vogliamo vincere. Dobbiamo…”

Partite sfalsate in campionato, tornerete dalla Supercoppa con un asterisco in classifica, peserà?

"Prima volta che c'è questo problema, saremo in ritardo di una partita. Dobbiamo vincee domani e la finale per avere fiducia nelle successive partite. Dovremo fare il nostro meglio".

Come vedi Buchanan?

"È un bravo ragazzo, un po' timido. Ha bisogno di un po' di tempo e lo aiuteremo a integrarsi, ovviamente ha qualità e lo abbiamo visto durante gli allenamenti, ha velocità e qualità. Cercheremo di aiutarlo in futuro".

State lavorando per non soffrire di cali di tensione?

"Non abbiamo ancora vinto questo trofeo, pensiamo a vincerlo e poi ci concentreremo sul campionato e a come reagire in quell'occasione".

Come vedi il calcio saudita?

"Quello che sta facendo la lega araba per il calcio è incredibile. Sta portando grandi campioni e migliorando il calcio. Hanno bisogno di tempo, ci sono tante cose da correggere come gli stadi e le accademie. Serviranno altri 5-6 anni per migliorare e vedere i risultati del lavoro".

Quale sarà la cosa più importante per affrontare la Lazio?

"Sempre partite difficili con la Lazio, una squadra che gioca a calcio che sa come attaccare e come difendere. Un mese fa all'inizio della gara avevamo avuto difficoltà, dovremo dare il 100% per vincere, non sarà facile. È una squadra forte ed è una semifinale tutti vogliono andare in finale".

