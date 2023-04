Parolo: “Con Conte si giocava Lukaku+10. Oggi non sente fiducia e gioca con l’ansia”

"Lukaku non ha fiducia, gioca con l'ansia di doversi guadagnare la maglia per Lisbona. Lui non è un giocatore che può guadagnarsi la titolarità partita dopo partita, è abituato ad essere leader della squadra. E vuole esserlo. Con Conte si giocava Lukaku +10. Oggi, per esempio, lui si giocava la possibilità di essere titolare in Champions. E questo non lo aiuta, non si sente al centro e non è tranquillo. Tu dopo Inter-Porto devi puntare definitivamente su Lukaku. Lui deve giocare".