Marotta: “City corazzata ma ce la giochiamo. Inzaghi, crescita continua. E gli interisti…”

Il rapporto coi dirigenti del City è veramente ottimo, con tutti. Devo dire che noi abbiamo fatto di ogni necessità virtù, merito di tutta l’area tecnica che l’ha messa a disposizione di un bravo allenatore che si è consolidato ed è in continua crescita, tutto questo ha portato a essere qui da protagonisti contro una corazzata. C’è una netta sproporzione nei soldi spesi, ma nello sport non sempre conta e noi vogliamo giocarcela fino in fondo, con grande motivazione e appartenenza”.