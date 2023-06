Onana: “Loro i più forti del mondo ma siamo l’Inter. Non so come, ma dobbiamo vincere”

"L'ambizione è quella di vincere, siamo una squadra forte, siamo l'Inter e dobbiamo vincere sempre. Giochiamo contro la squadra più forte del mondo, ma è una finale e le finali non si giocano, si vincono. Sarà la partita più difficile degli ultimi 5-10 anni ma sappiamo soffrire e se lavoriamo bene possiamo tornare a Milano con la coppa. I più importanti siamo noi, non il City: dobbiamo fare il nostro lavoro, giocare bene, difendere bene e senza paura. La cosa più importante è vincere oggi: non so come, ma dobbiamo vincere". Queste le parole di Andre Onana, portiere dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport prima della finale di Champions League contro il Manchester City.