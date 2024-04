Anthony Martial , attaccante francese del Manchester United, sembra destinato a lasciare i Red Devils dopo un'avventura dai due volti. Arrivato con grandissime aspettative - è stato il teenager più pagato del mondo nel 2015 visti i 68 mln di euro per prenderlo dal Monaco - e dopo alcune stagioni di livello, il transalpino non si è mantenuto ad alti livelli, tanto da diventare di fatto una promessa inespressa. E infatti non è da escludere che possa partire a parametro zero a giugno quando scadrà il suo contratto.

"Il suo contratto da 8,3 milioni di euro netti a stagione firmato nel 2019 scade a giugno, ma né Martial né lo United hanno voglia di rinnovarlo. Troppe delusioni lungo la strada, troppe promesse non mantenute. Meglio cambiare aria, ed è qui che entra in gioco la prospettiva Inter. Ai nerazzurri piace perché, se sano, potrebbe trovare a Milano l’ambiente giusto per mantenere quelle promesse che a Old Trafford hanno finito per schiacciarlo", commenta La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: