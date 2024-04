"Di Inzaghi e dell’Inter si lodano non solo i risultati, ma soprattutto il modo in cui sono stati ottenuti, con particolare attenzione all’evoluzione tecnica della squadra, che gioca un calcio efficace, moderno e spettacolare. I numeri sono lì, per gli eventuali scettici. E secondo la tv britannica, molto presto più di un club di Premier League potrebbe sondare Simone Inzaghi per la prossima stagione o per quella successiva, alla scadenza del contratto, al momento prevista per il giugno 2025. Esiste il rischio che Inzaghi possa lasciare Milano? Mai dire mai, del resto il tecnico ha la memoria lunga. È orgoglioso di guidare l’Inter, ma non dimentica i giorni in cui veniva messo in discussione anche all’interno del club. Per stimolarlo, si è detto poi. Nessuna offerta è ancora arrivata. Resta da capire cosa farebbe nel momento in cui si presentasse un club ricco e ambizioso, in cui ogni anno non dovrebbe ricostruire, come sempre sta facendo in queste stagioni all’Inter. Certo l’handicap della lingua è pesante e la prospettiva di diventare l’allenatore più vincente della storia nerazzurra è molto allettante (7 trofei Herrera e Mancini, lui quasi 6)".