"L’affare viene considerato di difficile realizzazione, ai limiti dell’impossibile, per i contorni economici dell’operazione. Cosa che evidentemente non è tale per Frattesi. Il pallino del gioco però, proprio come avviene quando è in campo, ce l’ha Brozovic. L’Inter è costretta a un mercato di reazione, non di azione. E dunque, anche l’attesa ha un valore", aggiunge Gazzetta.