Henrikh Mkhitaryan giocatore dell’anno in Armenia. Ha esultato sui social il centrocampista dell’Inter, eletto ancora una volta come miglior calciatore del suo paese per il 2023. Undicesima volta per Mkhitaryan, autore di 2 gol e 4 assist in 17 partite di Serie A fin qui. L’armeno è uno degli intoccabili di Simone Inzaghi e sta vivendo un’altra stagione da assoluto protagonista con la maglia nerazzurra.