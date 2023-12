Sky – Inter, 4 rinnovi in arrivo. I primi saranno Dimarco e Mkhitaryan. Stallo per Dumfries

In casa Inter si pensa al mercato e al sostituto di Cuadrado, ma non solo: si stanno per definire i rinnovi di alcune importanti pedine

Come riporta Sky Sport "In casa Inter si attendono gli annunci dei rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan. Poi sarà la volta di Lautaro, mentre per Darmian scatterà l'opzione automatica (il suo contratto prevedeva 1 anno+1). Colloqui in corso anche con Barella, in scadenza nel 2026, trattativa ad oggi in fase di stallo per Dumfries (scadenza 2025)".