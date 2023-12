Inter, mossa tripla di Marotta. Rinnovi, Buchanan e un parametro zero prenotato per giugno

"L’Inter non si fa trovare impreparata: ha già definito e prima di fine anno annuncerà i rinnovi di Mkhitaryan e Darmian, mosse necessarie per continuare a beneficiare degli sgravi fiscali. Poi si segue il canadese Tajon Buchanan ma per lui che guadagna al Bruges 400 mila euro e in nerazzurro percepirebbe 1,5 milioni lo scoglio non è certo la busta paga. Meglio cautelarsi con i parametri zero: in questo Marotta è un maestro. Ha già prenotato per giugno Zielinski in scadenza con il Napoli e tratta Djalò del Lille, su cui è vigile anche la Juve", scrive il Corriere della Sera.