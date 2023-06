Inter, da domani si farà il punto su Correa e Mkhitaryan. L’armeno in corsa anche dal 1′

Sono due gli infortunati in casa Inter e Inzaghi spera di averli entrambi a disposizione per la finale di Champions League col City

Sono due gli infortunati in casa Inter e Inzaghi spera di averli entrambi a disposizione per la finale di Champions League col City: Correa e Mkhitaryan . Per l'argentino sembra più difficile, mentre per il centrocampista ci sono buone possibilità che sia a disposizione per la gara del 10 giugno.

"L’unico potenziale titolare a non aver giocato ieri è stato Dimarco, rimasto direttamente a Milano, per smaltire un leggero affaticamento che in ogni caso non desta preoccupazione. Da domani, invece, si farà il punto sulle condizioni di Mkhitaryan e Correa, con il primo che, se dovesse definitivamente recuperato, potrebbe anche essere preso in considerazione per la mediana". riporta il Corriere dello Sport.