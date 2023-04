GdS: “Mkhitaryan, niente Empoli per motivi personali. Cambia mediana Inter ”

Simone Inzaghi è costretto a cambiare il centrocampo dell’Inter per la trasferta in programma domani a Empoli

Niente Empoli per Henrikh Mkhitaryan . Simone Inzaghi è costretto a cambiare il centrocampo dell’Inter per la trasferta in programma domani in Toscana. Ecco quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport sulle probabili scelte dell’allenatore nerazzurro senza l’armeno.

Inter, cambia il centrocampo

“Simone Inzaghi ritrova Hakan Calhanoglu dal primo minuto, ma nel frattempo perde un altro centrocampista: Henrikh Mkhitaryan non farà infatti parte della trasferta di Empoli e tornerà a disposizione per la Coppa Italia di mercoledì. Il centrocampista armeno non figura tra i convocati dell'Inter a causa di motivi personali, non partirà nel pomeriggio per la Toscana e l'allenatore dovrà quindi ridisegnare il centrocampo senza di lui.