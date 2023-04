Sky – Empoli-Inter, turnover pesante per Inzaghi: Handanovic e Bellanova. E in difesa…

Inzaghi cambia. In vista della sfida contro l'Empoli, in programma domani alle 12.30 al Castellani, il tecnico nerazzurro sta pensando di rivoluzionare la squadra, anche tenendo conto dei tanti impegni nelle prossime settimane, pur senza sottovalutare la partita contro i toscani, a caccia di punti per la salvezza.

In porta, secondo Sky Sport, potrebbe giocare Handanovic anche se la decisione definitiva di Inzaghi sarà presa domani mattina. In difesa spazio a D'Ambrosio con De Vrij e Acerbi, con Bastoni che dovrebbe riposare. In mezzo al campo, Mkhitaryan non c'è per problemi personali - al suo posto Gagliardini favorito su Barella - mentre Brozovic è confermato in regia, con Calhanoglu che torna a giocare dal 1' ma da mezzala.