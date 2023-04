Inter, Mkhitaryan non convocato per Empoli per motivi personali

Henrikh Mkhitaryan non parte per Empoli. A riportare la notizia è Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport che riporta anche la motivazione.

"Mkhitaryan non partirà per Empoli per problemi personali. Nulla a che vedere con problemi fisici, tornerà infatti a disposizione per la Coppa Italia", spiega il giornalista. Mkhitaryan salterà dunque Empoli-Inter per motivi personali ma sarà protagonista contro la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.