CorSera – Lukaku, Figc vuole togliere la squalifica: si va verso la “grazia” perché…

Ha destato non poche perplessità la decisione della Corte d'Appello della Figc di respingere il ricorso dell'Inter per togliere la giornata di squalifica a Romelu Lukaku in Coppa Italia. Adesso, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Federazione sta seriamente pensando di togliere la squalifica al belga, che in tal caso potrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Per farlo dovrebbe essere applicato l’istituto della grazia.