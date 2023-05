Mkhitaryan: “Grande merito ai miei compagni. Non è ancora finita. Finale? Non dobbiamo…”

"Non è ancora finita, la settimana prossima giocheremo in casa e ci aspetta una grande battaglia. Qualche gol in più? Sarebbe stato bello qualche gol in più, le occasioni le abbiamo avute. speriamo di segnare alla prossima partita. Non dobbiamo pensare alla finale, dobbiamo essere concentrati sulla prossima. Man of the match? Merito dei miei compagni".