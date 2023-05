Marotta: “Vogliamo la finale. Inzaghi? Stagione positiva. Tesoretto allevia bilancio”

"Siamo molto orgogliosi di essere arrivati qua con merito. Ci giocheremo tutto per arrivare in finale tra oggi e martedì. Milan avversario temibile, con la giusta motivazione e il senso di appartenenza possiamo farcela".

"Una stagione calcistica è fatta di alti e bassi, quest'anno non dimentichiamoci che c'stato un mondiale tra novembre e dicembre. Dobbiamo prendere atto di ciò che è successo. Stagione positiva, è mancato l'appuntamento in campionato, ma nelle altre competizioni siamo stati protagonisti".

Dopo questa Champions estate di mercato frizzante?

"Bilancio che avevamo previsto in perdita. Cerchiamo la sostenibilità, questo extra budget significa alleviare una perdita di gestione. Non dobbiamo dimenticare che esistono valori emozionali che soddisfano la nostra tifoseria. Questo tesoretto ci fa stare meglio, ma la programmazione non deve dipendere solo da questo straordinario cammino in Champions".