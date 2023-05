LIVE, Milan-Inter 0-2: fuori Dzeko dentro Lukaku, Inzaghi mette anche De Vrij

Dopo vent'anni torna l'Euroderby in semifinale di Champions. In palio c'è la finale di Istanbul. In campo alle 21 per la sfida d'andata

MILANO - Vent'anni dopo torna il Derby di Milano in Europa. Oggi alle 21 Milan e Inter scendono in campo per giocarsi l'accesso alla finale nella gara d'andata. Si tratta del terzo derby di Champions tra le milanesi: il primo nel 2003, il secondo nel 2005. In entrambi i casi è passato il Milan. Pioli sfida Inzaghi per la diciannovesima volta in carriera. Il bilancio dice 5 vittorie di Stefano, 9 di Simone e 4 pareggi. L'allenatore nerazzurro ha vinto tre delle ultime quattro sfide. Curiosità: nel primo confronto tra i due Pioli allenava... l'Inter. E Inzaghi la Lazio. Risultato: 3-0 per i nerazzurri con doppietta di Mauro Icardi e gol di Banega. Era il 21 dicembre 2016. Il tecnico interista scioglie la riserva e punta su Calhanoglu a centrocampo che vince il ballottaggio con Brozovic. In attacco ci saranno Dzeko e Lukaku.