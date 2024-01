Monza-Inter, niente riposo per Lautaro: sarà ancora ThuLa. Nessun cambio anche in mediana?

Il Monza prima di tutto. L'Inter non pensa alla Supercoppa, nella testa dei nerazzurri c'è solamente la sfida di domani sera. Poi si penserà alla Supercoppa di Riad. Per questo Inzaghi non sembra intenzionato a fare cambi nella formazione che domani scenderà in campo All'U Power Stadium.

"Inzaghi si appresta quindi ad affrontare con la formazione (in larga parte) titolare l’ultima di campionato prima di salire martedì su un aereo per Riad. Stringi stringi, ciò significa due cose: in Brianza non c’è la volontà di far riposare nessuno dei tre intoccabili del centrocampo e nemmeno una metà della ThuLa. Dalla mediana in su, meglio non rischiare nulla e usare l’artigleria al completo, mentre in difesa e sulla fascia, soprattutto la destra, si fa qualche ragionamento in più. Così Lautaro, che ha giocato per intero i 100 folli minuti del Meazza contro il Verona, nonostante fosse appena tornato da un fastidio all’adduttore, ripartirà dall’inizio pure domani. E sarà accompagnato da Thuram, che a differenza del compagno ha il piedino meno caldo: Marcus non segna da quattro partite di fila, l’ultima esultanza contro la Lazio risale a metà dicembre ormai", analizza La Gazzetta dello Sport.