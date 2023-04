Moratti: “Non avrei resistito a esonero Inzaghi. Io e Pellegrini? No, ormai è calcio dei fondi”

« Inzaghi ? Sapete benissimo che non avrei resistito a 11 sconfitte, assolutamente no. Derby in semifinale? C'è certamente voglia di rivalsa, nel 2003 finì con due pareggi e uno dei nostri sbagliò un gol facilissimo: c'è voglia. Dall'altra parte ripetere quell'emozione e quel fastidio forse no», ha sottolineato.

«Tornare al presidente classico? Pensando alla quantità dei soldi che ci vogliono, non vedo con facilità questa soluzione: una famiglia può intervenire scelta dal fondo per gestire, ma è difficile. Un duo Moratti-Pellegrini? No, è difficile: per quale motivo? Thiago Motta? Era un giocatore molto intelligente e lo sta dimostrando come allenatore: sta dimostrando quello che era da giocatore, pragmatico e intelligente e che punta al risultato. Conte o Mourinho bis? Sono favorevole ai cambiamenti che portano speranza, quindi certamente sì. La squadra non è depressa, i risultati sono sconfortanti: in Champions poi sono bravi quindi benissimo», ha concluso l'ex presidente nerazzurro.