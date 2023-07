Moretto: “Umtiti è stato offerto all’Inter ma non scaldava. Frattesi? Io so che…”

Intervenuto durante una diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, Matteo Moretto , giornalista di Relevo, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi : "Io so che Davide è rimasto molto scottato da quello che è successo un anno fa con la Roma e nella sua graduatoria mentale, non è tra le prime squadre che sceglierebbe. Lui ha in testa l'Inter e sarebbe molto contento di andarci: bisogna capire se l'Inter sarà veloce a chiudere.

Io oggi vedo l'Inter davanti, con dietro un outsider come la Juventus perché Giuntoli adora calcisticamente Frattesi, la Roma dietro e il Milan ha altre idee. Umtiti? Sicuramente non torna al Lecce, so che è stato offerto all'Inter, in alcuni dialoghi le parti ne hanno parlato ma non scaldava perché c'erano altre priorità: vediamo se oggi si possono riaprire i discorsi".