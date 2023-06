Carnevali: “Frattesi? Per noi vale 35-40mln. Parlato con Marotta e altri club”

«Se ogni anno siamo qui a parlare dai nostri calciatori il nostro lavoro è più che positivo. Speriamo sia un'estate calda. Salito il prezzo di Frattesi come dice Marotta? Beppe è un amico, sa che non stiamo facendo un'asta non è vero. Il prezzo si aggira sui 35-40 mln, un valore giiusto. Avevamo intavolato una trattativa su questi valori. Vuole rimanere in Italia, stiamo parlando con varie società. Abbiamo parlato con Marotta stasera e stiamo parlando con diversi club», ha spiegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Skysport.

«Se arriviamo alla cifra che abbiamo in mente possiamo chiudere in maniera veloce. Abbiamo la fortuna, la forza di aver fatto cessione importanti in passato e non ci serve vendere subito Frattesi. Se è un'opportunità bene, altrimenti resta. Come è ora la corsa tra Inter, Milan e Roma? La Roma è legata a noi da un rapporto giusto, anche per la trattativa fatta con i giovani. Anche la scorsa estate la Roma voleva Frattesi, eravamo molto lontani. Quest'anno siamo più vicino alla nostra richiesta. Il Milan? Dicono che dovremo incontrarci», le parole dell'ad del Sassuolo.