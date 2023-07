Brozovic, o va all’Al-Nassr o è fuori dal mercato: “Ieri Inter furibonda perché…”

O dentro o fuori: o Marcelo Brozovic va all'Al-Nassr oggi, oppure l'Inter lo toglie dal mercato. E' la notizia data stamattina da La Gazzetta dello Sport, che riassume così le ultime ore di questa vera e propria telenovela di mercato: "Nuovo ottimismo, dunque, al termine di una giornata vissuta sull’altalena. L’evoluzione dell’affare non cancella la rabbia, però. Non cancella lo sgarbo del centrocampista, che ha irritato l’Inter con i suoi atteggiamenti ondivaghi durante la trattativa, le storie Instagram, da ultimo persino la richiesta di una buonuscita al club.

Mossa, quest’ultima, che è parsa davvero eccessiva ai dirigenti nerazzurri. Della serie: non bastavano i 100 milioni di ingaggio per tre anni, ma il bottino secondo il centrocampista andava ingrossato con altri soldi, che avrebbero abbassato ancor di più la quota utile per l’Inter. I dirigenti nerazzurri ieri mattina erano furibondi. Anche per la gestione complessiva della trattativa, intorno alla quale i dubbi sono sempre stati elevatissimi. La questione dello sconto chiesto dell’Al Nassr era già emerso giovedì sera, per poi esplodere con forza ieri mattina. Poi i toni si sono ammorbiditi, anche in virtù della riapertura del dialogo".