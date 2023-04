Motta: “Se è rigore su Rebic andiamo tutti a casa. E l’altro? Li faremo giocare con le tasche!”

Thiago Motta risponde per le rime a chi parla di due presunti rigori per il Milan nella partita di oggi contro il Bologna. Il tecnico rossoblub, in conferenza stampa, commenta così: "Non entriamo in questo gioco qua perché non mi piace proprio. Ditemi dove doveva mettere la mano Lucumi. Non potete dirmelo perché è normale averle lì per avere equilibrio, per avere equilibrio servono anche le braccia.