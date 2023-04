Inter, no del Barcellona per Christensen. Dubbi su Lenglet, valutati 2 profili

Netta chiusura dei catalani per il centrale danese, ma i nerazzurri potrebbero valutare altri difensori blaugrana

In vista della prossima stagione l'Inter potrebbe ritrovarsi costretta ad operare una profonda rivoluzione in difesa, fra giocatori in scadenza e in trattativa per il rinnovo e altri che sicuramente saluteranno. Ecco perchè, nel corso dei recenti incontri di mercato con il Barcellona, la dirigenza nerazzurra avrebbe anche chiesto informazioni su alcuni elementi del reparto arretrato blaugrana. Il primo nome indicato, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Andreas Christensen: "L'Inter sarà chiamata d'estate pure a un grosso restyling della difesa, lì dove regna l'incertezza: saluterà D'Ambrosio, De Vrij è in scadenza (e ancora senza rinnovo), Acerbi da riscattare e Bastoni potrebbe trasformarsi in un problematico nuovo caso Skriniar.

Per questo, Alemany e Ausilio hanno parlato anche di difensori: nessun margine per l'inamovibile Andreas Christensen, dubbi nerazzurri sul francese Clément Lenglet, mentre Marcos Alonso sì che è un vecchio pallino. Tra l'altro può giocare sia a 3 che in a 4 e tornerebbe buono per ogni eventuale tecnico. È al momento pure lui una riserva, il terzo dei centrali di Xavi che aspetta pure Iñigo Martínez, in arrivo a zero dall'Athletic Bilbao. Il contratto del 32enne ex viola scade nel 2024 e l'operazione non sarebbe poi troppo onerosa.

In alternativa l'altro obiettivo è strappare un prestito per Umtiti, ricostituitosi fisicamente in Salento. Ancora gode dal Barça di uno stipendio di 4 milioni l'anno che aveva precedentemente spalmato fino al 2026: ormai ha un ginocchio "stabile" e, in generale, è pronto per riaffacciarsi ad alti livello. Dopo Lecce, tornerà in Catalogna, ma a 29 anni non gli dispiacerebbe restare in Italia".