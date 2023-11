Moviola GdS – Benfica-Inter, Tremainis non sbaglia nulla. Rigore netto su Thuram, ok l’espulsione

L'arbitro lettone, aiutato dal Var, è impeccabile nei 4 episodi decisivi della gara. Non c'è alcun fallo di Sanchez sul gol del 3-3

L'Inter riesce a rimontare da 3-0 a 3-3 nel secondo tempo. Il tecnico del Benfica non digerisce il risultato e nel post partita si lamenta dell'arbitraggio. Ma le decisioni prese dal direttore di gara Tramainis sono tutte corrette:

"Quattro episodi chiave nel match e decisioni corrette. Sull’1-0 del Benfica il Var interviene e cancella l’iniziale segnalazione di fuorigioco. C’è il rigore per il fallo su Thuram (pestone sul piede). Regolare il gol del 3-3: non c’è fallo in partenza di Sanchez su Neves. È da espulsione l’intervento di Silva su Barella. Il lettone Tremainis dà solo il giallo ma poi, richiamato alla review, si corregge ed estrae il rosso", si legge sulla moviola de La Gazzetta dello Sport.