Inter, Bisseck: “Più forti del Benfica, vogliamo vincere. Il mio soprannome…”

Le parole del giovane difensore nerazzurro che stasera sarà ancora titolare in Champions League

Yann Aurel Bisseck, titolare questa sera nel giorno del suo ventitreesimo compleanno, ha parlato proprio pochi minuti prima del calcio d'inizio di Benfica-Inter. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport: "Sarà una partita difficile, perché loro giocano con un obiettivo mentre noi siamo già qualificati. Vogliamo comunque vincerle tutte, per cui ci siamo preparati come nelle altre. Siamo più forti, vinceremo se faremo quello che sappiamo.

Sono felice, ogni volta che posso giocare è una bella sensazione. C'è un po' di pressione quando non giochi tanto, devi sempre esprimerti al meglio. Inzaghi sa che sono pronto, cercherò di fare del mio meglio. Finora è andata molto bene, tutti mi stanno trattando bene. Il soprannome Bisteccone? Non so cosa dire, ma mi piace e lo accetto (ride, ndr)".