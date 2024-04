"Fourneau si perde una ammonizione al 18’: Sulemana su Sanchez è un contatto punibile. Giusto non dare rigore all’Inter per il duello Di Pardo-Bastoni: palla; ok (27’ pt) annullare il gol di Barella (fuorigioco). Al 26’ s.t., non è angolo per l’Inter: poco dopo nasce il rigore (netto) per braccio largo di Mina. A 8’ dal 90’, braccio di Lapadula che diventa assist per Viola (2-2): pare più fortuito che no ma...".