Su Dazn, durante Open Var, sono stati esaminati gli episodi di Inter-Cagliari. In particolare è stata ascoltata la discussione tra campo e sala VAR rispetto alla seconda rete dei rossoblù, quella del pareggio. "Possibile mano, mi sembra una carambolata fortuita"; "Lapadula era buono", si sente dal terreno di gioco. Il VAR rivede l'immagine: "Qui la tocca probabilmente con la spalla"; "Braccio ma non è assolutamente volontario"; "Mi sembra un movimento naturale"; "Si sta girando ed è in corsa"; "Non vede nemmeno il pallone"; "Ed è comunque pressato eh"; "Gol regolare". Questa è l'indicazione che arriva agli arbitri dopo la revisione con le telecamere.

Trefoloni su DAZN ha spiegato: «Gol regolare? Sì, lo è. L'elemento da cui dobbiamo partire è che arriva da dietro, inatteso, il giocatore si muove nello spazio e non si aspetta che il pallone possa andargli sul braccio. È il movimento di un giocatore in corsa, di un giocatore che sta provando a divincolarsi dall'avversario in marcatura stretta. Non è largo come sul primo rigore concesso che rende più grande il movimento delle braccia. Non è punibile. Se Lapadula, nell'immediato segna, la rete viene annullata perché si è avvantaggiato col tocco della mano anche accidentale per regolamento. Qua siamo su un passaggio e il pallone arriva al compagno che segna. Se il tocco accidentale del pallone arriva ad un compagno e lui segna la rete è regolare. Non ci saremmo aspettati per un difensore un rigore del genere per esempio. Se è corretta per un difendente lo è anche per un attaccante».