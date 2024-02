"Al 10’ p.t., gol di De Ketelaere annullato da Colombo, invitato al monitor dal Var Di Paolo per valutare un tocco di braccio di Miranchuk: il russo va a contendere un pallone in mezzo all’area con Bastoni, che lo anticipa con la suola della scarpa (non è gioco pericoloso in quanto la gamba alta è orientata verso il braccio largo e non mina l’incolumità dell’avversario); la palla poi va a sfiorare il bicipite sinistro di Miranchuk, che è fuori figura e quindi punibile. Proteste di Carnesecchi sul 2-0 di Lautaro (46’ p.t.) per un “mani” precedente di Dimarco, ma il tocco di braccio in realtà è di Kolasinac. Al 4’ s.t., rigore in favore dell’Inter per un fallo di mano di Hateboer su cross di Dumfries (braccio destro largo), dopo un lungo check per valutare se la palla avesse superato la linea di fondo (no), come segnalato dall’assistente", spiega La Gazzetta dello Sport.