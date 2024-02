Il gruppo Inter è unito ed è stato dimostrato. Perché tutte le volte che c'è da entrare a dare una mano tutti rispondono presenti e anche quando qualcuno è fuori per infortunio chi deve sostituirlo fa del suo meglio per non farne sentire la mancanza. Quest'oggi Davide Frattesi è entrato nel secondo tempo e come era successo nella gara precedente ha trovato il gol. Stavolta imbeccato a pennello da Sanchez che gli ha anche fatto capire dove doveva andare per sfruttare al meglio il suo pallone. Rete. Festeggiata con un bacio ai tifosi e l'urlo di San Siro.