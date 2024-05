"Per arrivare al nuovo organigramma ci vorrà almeno un mese, in cui il club proseguirà con l'ordinaria amministrazione, in cui non possono rientrare i rinnovi dei contratti. Ciò non significa che Lautaro e Barella, o Inzaghi, non prolungheranno i loro accordi con l'Inter, significa che lo faranno dopo che la nuova proprietà li avrà approvati. E resta da capire se a Los Angeles pensano che sia funzionale avere in pancia contratti pluriennali a 10/11 milioni netti come quello che vorrebbe Lautaro", si legge sul quotidiano.