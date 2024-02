Grande festa a San Siro al fischio finale di Inter-Juventus: tutti i calciatori nerazzurri si sono fermati a festeggiare con i tifosi la vittoria sugli eterni rivali bianconeri. E in tutto lo stadio è partito il classico coro "chi non salta bianconero è", tipico di partite come questa. E tutto il Meazza lo ha cantato, tranne uno: Lautaro Martinez. Sì, perché come mostra DAZN nel suo format "Bordo CAM", il capitano dell'Inter, invece che indirizzare il coro ai bianconeri, canta "chi non salta rossonero è", confermando forse che la rivalità che sente di più è quella stracittadina con il Milan.