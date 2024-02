Intervenuto su Twitter, Maurizio Pistocchi ha commentato così l'audio VAR, reso pubblico ieri sera, in merito al contatto tra Sommer e Nzola in Fiorentina-Inter del precedente turno di campionato:

"Se Sommer "sfioricchia" il pallone, come sostiene il var Marini nel suo dialogo con il direttore di gara, come mai il pallone - foto a sx-va a finire a 6/7 metri di altezza? Il nostro problema non è l'uso della tecnologia: sono gli arbitri della “"squadra" di Rocchi, sia quelli in campo che quelli al var: eppure basterebbero un po' di logica e colpo d'occhio"