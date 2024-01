Pres AIA: “Nessun complotto o disegno, fa male leggerlo. Buon lavoro, non capisco attacchi”

Noi applichiamo le regole, il regolamento è stato rafforzato dalla Ifab e noi siamo solo quelli che eseguono i cambiamenti. Siamo aperti a qualsiasi tipo di confronto ma il dialogo si fa in due". "Andiamo avanti mettendo i nostri errori a fattor comune ma sperando che anche le nostre cose positive vengano evidenziate - chiosa il numero uno dell'Assoarbitri - Sono personalmente soddisfatto di questa prima parte di campionato, possiamo fare di piu' e meglio ma dobbiamo anche lavorare a testa bassa non andando dietro le polemiche. Leggere chi mette in dubbio la sostituzione di un arbitro, come è avvenuto per Piccinini con Fabbri, pensando a chissà quale complotto, ci dispiace. Non c'è nessun complotto, nessun disegno dietro".