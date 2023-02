Ranocchia: “Inzaghi è bravo, Brozovic unico. Lukaku spaziale con Conte. E su Skriniar…”

Andrea Ranocchia ha rilasciato una lunga intervista a Dazn nel corso della quale ha parlato anche di Milan Skriniar

Matteo Pifferi

"Gli farei cambiare idea se potessi. E' un ragazzo incredibile, ne ho conosciuti pochi bravi come lui nel nostro mondo. Il giocatore poi lo avete visto tutti. Non si può mai sapere cosa sia successo da un anno a questa parte nei vari colloqui che hanno fatto. Uno può farsi una sua opinione, ma al 99% è sbagliata perché non si sa cosa c'è sotto".

Meglio il Lukaku di Conte o il Lautaro attuale? — "Ho giocato con quel Lukaku lì ed era in un momento spaziale. Uno pensa che la sua forza possa essere la protezione della palla, ma invece è la corsa in campo aperto. E' un treno merci, non lo fermi mai. Lautaro ha doti tecniche e fisiche, quando gli arriva la palla riesce a spostarla subito. Ha una forza enorme nelle gambe, con il controllo ti toglie subito il tempo".

Che Inter hai visto nel derby? — "Partita da 1-0 ma mai in dubbio, l'Inter è forte e la partita è stata sotto controllo. Al 65' si sono alzati dalla panchina De Vrij, Lukaku, Dumfries, Gosens. Mamma mia, che squadra forte. Hanno avuto un brutto periodo a settembre ma il Napoli sta facendo cose incredibili"

Dicci qualcosa che non sappiamo di Simone Inzaghi. — "Ha preso un'eredità complicata, venivamo da anni di duro lavoro, dalla vittoria dello Scudetto e non è mai facile. La squadra era forte ma non è facile ereditare una cosa così, è stato bravo nella gestione. Abbiamo vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, siamo arrivati secondi per poco, siamo arrivati a corto di fiato nelle 5 partite di febbraio, abbiamo pagato i passi falsi lì ma Inzaghi ha rivinto la Supercoppa, per lo scudetto è difficile ma può succedere di tutto, è bravo"

Su Brozovic — "E' fantastico, io lo amo. Se gli cade un asteroide vicino, lui si sposta e va avanti facendo finta di niente. Vive in un mondo tutto suo, gioca il derby come se fosse al bar. E' un fenomeno. Ha cambiato la sua mentalità, prima aveva uno stile di vita un po' da giovane, poi con la famiglia è cambiato. E' molto professionista. L'altra sera durante la partita l'ho insultato per tutto il tempo durante il riscaldamento, lui faceva finta di non sentire".