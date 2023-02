Inter, Zanetti: “Derby già archiviato, focus sulla Samp. Skriniar e Lautaro…”

"Nel 2003 giocavo ancora, in questo ristorante si respira aria di famiglia. Tutte le persone venute qui in 20 anni mi hanno reso molto felice. L'Inter ha affrontato il derby nel migliore di modi, la vittoria è meritata, ma già archiviata. Il focus ora è già sulla partita con la Sampdoria. Ci sarà sicuramente un grandissimo abbraccio con Deki, abbiamo vissuto momenti indimenticabili. La Champions? Momento molto importante per noi, ci arriviamo in buona condizione"

"Sono felicissimo per Lautaro, non solo per il momento, ma per il percorso che sta facendo. Abbiamo avuto la visione giusta nel prenderlo, pensavamo potesse crescere così. E' un giocatore completo, si dimostra formidabile anche dopo il Mondiale vinto con l'Argentina. Skriniar? Per quelle che sono le nostre possibilità, abbiamo fatto un'offerta importante. Lui l'ha valutata, ha deciso di non rinnovare, ma fino a giugno è con noi e deve dare il massimo. L'ambiente ha risposto in maniera intelligente, perché tutti pensiamo al bene dell'Inter".