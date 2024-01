GdS – Inter, si cerca una destinazione per Sensi: primi approcci con il Leicester

”Continua da parte dei nerazzurri la ricerca di una destinazione per il regista classe 1995, con una nuova pista dall'estero dopo i tentativi in Italia. Il Leicester City di Enzo Maresca, attualmente in Championship in seconda divisione, avrebbe mostrato interesse per Sensi sulla spinta dell'allenatore delle Foxes che lo apprezza. Nessuna offerta, ancora, ma qualche approccio per il giocatore in scadenza di contratto”, si legge.