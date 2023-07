Lukaku, solo Juve: “Rifiutata Inter e Arabia per i bianconeri”, ma senza Vlahovic…

L'ex centravanti dell'Inter vuole rimanere in Serie A e vestire la maglia della Juventus, per questo ha rifiutato le altre proposte

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora da decidere, ma il centravanti sembra aver fatto la sua scelta. Niente Inter, niente Chelsea e no all'Arabia per... la Juventus. L'attaccante belga vorrebbe rimanere in Italia e vestire la maglia dei bianconeri.