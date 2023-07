"Forse troppo? No, perché in fondo dipende soltanto dal colombiano e dal suo stato di forma. L’olandese anche ieri ha fatto tutto e il contrario di tutto, nei 45 minuti che ha avuto a disposizione. Cuadrado invece si è messo con grande naturalezza in una posizione che conosce davvero alla perfezione. E, particolare assolutamente da non sottovalutare, è stato subito molto cercato da tutti i compagni", precisa la rosea.